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Karakoçan'da şarampole devrilen pancar yüklü tırın yükü tahliye ediliyor

Karakoçan Kuşçu'da pancar yüklü tır şarampole devrildi; 23 ADR 793 plakalı araçta yaralanma yok, pancarlar başka araca yüklendi, vinç çağrıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karakoçan'da şarampole devrilen pancar yüklü tırın yükü tahliye ediliyor

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kuşçu köyünde pancar yüklü tırın devrilmesiyle kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar yüklü 23 ADR 793 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yükün tahliyesi:

Kaza sonrası pancarlar iş makineleri yardımıyla başka bir araca aktarıldı. Olay yerinde yürütülen çalışma sırasında tırın kaldırılması için bölgeye vinç gönderildi.

Can kaybı ve hasar:

Kazada yaralanan olmadı, ancak tırda ve yüklü pancarlarda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, vinç ve iş makineleriyle süren tahliye çalışmasının ardından yol ve araçların durumu hakkında değerlendirme yapacak.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE PANCAR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE PANCAR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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