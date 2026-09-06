Karaköy'de kısa yol arayışı yayaları bariyerlerle karşı karşıya getiriyor

Karaköy'de yayaların bariyerle imtihanı

İstanbul Karaköy'de yayaların karşıya geçiş tercihleri, bölgeye yerleştirilen demir bariyerlerle çarpıcı bir görüntü oluşturuyor. Bölgedeki yaya akışının yoğun olduğu güzergâhta, çoğu kişi alt geçidi kullanmak yerine üstten kısa yolu tercih ediyor; bunun sonucu olarak yaklaşık 100 metrelik bariyer hattı boyunca yürüyen, bariyerleri aşarak karşıya geçen veya araçların arasından yol almaya çalışan vatandaşlar görülüyor.

Havadan çekilen görüntülerde geniş cadde boyunca düzenli şekilde yerleştirilmiş demir bariyerlerin doğrudan veya dolaylı geçişleri engellediği; bazı yayaların bariyer boyunca yürüyerek sonunu aradığı, bazılarının ise bariyerleri atlayarak daha kısa ve pratik gördükleri rotayı seçtiği dikkat çekiyor. Yönlendirme levhaları ve alt geçit işaretleri bulunsa da bunlar herkesi ikna etmiyor.

günlük akışla örtüşmeyen yönlendirme:

Bölgeyi ilk kez kullananlar ve turistler için yönlendirme kafa karıştırıcı olabiliyor. Serdar Dokuyucu şöyle diyor: "Ben de az önce kullandım. Doğru, yaptığımız yanlış ama karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor. Yaya geçitlerini kullanırsak mecburen bu tarafa geçemiyoruz. Yolun kenarından geçiyoruz maalesef. Alt geçidin yeterince görünür değil. Alt geçit görünmüyor doğru. Ben yabancıyım, buralı değilim. Yabancı olduğum halde alt geçitleri ben göremedim."

Dokuyucu’nun ifadeleri, özellikle turistlerin ve bölgeyi iyi bilmeyen kullanıcıların yönlendirmeleri takip etmekte zorlandığını, işaretlemenin ve görünürlüğün yetersiz kaldığını gösteriyor. Bu durum, insanların doğal yürüme rotalarını tercih etmesiyle kent tasarımının örtüşmemesinden kaynaklanan bir kullanım sorunu yaratıyor.

yerel kullanıcıların bakışı ve alışkanlıklar:

Bölgede uzun yıllardır yolu kullanan vatandaşlar ise bariyerlerin konulma gerekçesini ve mevcut uygulamanın eleştirisini yapıyor. Mehmet Şirali, alt geçidin pek çok noktaya ulaşım sağladığını belirterek, "Alt geçitten hem sağa geçiyor, hem sola, hem de karşıya geçiyor. Alt geçitten geçmek istemiyor üstten geçerek trafiği kullanıyorlar. Ne oluyor? Böyle çirkin görüntüler oluyor." diyor ve alternatif bir üst geçit ya da daha doğrudan bir yaya güzergâhı öneriyor.

Emin Küçük ise yıllardır aynı rotayı kullandığını, alt geçidin yerini bile bilmediğini söyleyerek davranışın kökleştiğini ifade ediyor: "Ben kendimi bildim bileli hep buradan geçiyorum. Alt geçit olabilir, benim bildiğim 10 yıldır burası böyle kullanılıyor. Demirden niye atlıyorsun kardeşim? Demirden atlayacağına benim gibi sağlam yoldan gel daha iyi." Bu görüşler, yalnızca yön gösterme eksikliğinin değil, aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Görüntülerde bazı yayaların bariyerleri atlayarak kısa yolu tercih etmesi, diğerlerinin ise araç trafikleri arasından geçmeye çalışması güvenlik açığı oluşturuyor. Kent merkezlerinde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla bariyer uygulaması anlaşılır olsa da, uygulamanın pratik etkisi ve halkın davranışı arasındaki uyumsuzluk, ortaya ciddi riskler çıkarıyor.

Sonuç olarak Karaköy örneği, şehir içi düzenlemelerde insanların günlük hareket alışkanlıklarının ve yönlendirmelerin daha iyi analiz edilmesi gerektiğini gösteriyor. Mevcut durumda vatandaşların bir kısmı kurallara uyarak alt geçidi kullanırken, bazıları 100 metrelik dolanmayı göze alıyor, bazıları ise bariyerleri aşarak riskli bir tercih yapıyor; bu tablo kent planlamasında kullanıcı odaklı çözümlerin önemini yeniden gündeme getiriyor.

KARAKÖY'DE YAYALARIN BARİYERLERLE İMTİHANI, ALT GEÇİT VAR, KISA YOL YOK