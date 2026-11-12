Karamağara'da sualtı savaş müzesiyle tarih ve doğa buluşması hedefleniyor

Vali başkanlığında proje değerlendirme toplantısı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Yayladağı ilçesindeki Karamağara Bölgesi için planlanan Sualtı Savaş Müzesi Projesi ele alındı. Toplantıda projenin teknik boyutları ile uygulama safhasına ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

projenin kapsamı ve hazırlık süreci:

Proje kapsamında sualtı askeri materyallerinin sergileneceği özel bir müze alanı oluşturulması planlanıyor. Toplantıda sergileme teknikleri, su altı güvenliği, materyallerin korunması ve uygulama aşamalarına yönelik teknik ihtiyaçlar üzerinde duruldu.

bölge ve turizme olası katkıları:

Karamağara'nın doğal güzellikleri ile tarihî değerlerin buluşturulması hedeflenen çalışma, Yayladağı'nın turizm potansiyelinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Hazırlık ve uygulama süreçlerinin bölgeye ekonomik ve kültürel katkılar sağlayabileceği vurgulandı ve projenin yerel turizmi çeşitlendirebileceğine dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca projenin adımları, izin süreçleri ve uygulama takvimi gibi sonraki aşamalarda ele alınacak konuların planlanmasına öncelik verildi. Çalışma, bölgenin hem korunmasına hem de ziyaretçi çekme kapasitesinin artırılmasına odaklanıyor.

VALİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA SUALTI SAVAŞ MÜZESİ PROJESİ’NE İLİŞKİN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.