mağaza açılışında yoğun kuyruk

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi 363. Sokak'ta hizmete giren ev araç ve gereçleri mağazasının açılışı, işletmenin duyurduğu "Ne alırsan 125 lira" kampanyası nedeniyle kısa süreli izdihama sahne oldu.

sabah kuyrukları ve açılış anı:

Vatandaşlar kampanyayı duyarak sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kepenklerin saat 10.00'da açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye akın etti; içeride ilk olmak isteyen bazı kişiler demir bariyerlerin üzerinden atladı ve bu sırada kısa süreli bir izdiham meydana geldi.

yoğunluk sırasında yaşananlar:

Görüntülerde çocuklu ailelerin bebek arabaları ve kucaktaki çocuklarıyla kalabalığın arasından geçmeye çalıştığı görüldü. İçeri girmek isteyenler arasında sıranın adil dağıtılmadığı yönünde, "sıraya kaynak yapıldığı" gerekçesiyle kısa süren sözlü tartışmalar yaşandı.

Mağazadan 125 liraya ayna alan müşterilerin sevinci gözlerine yansıdı. Alışveriş yapanlardan biri, aldığı ürünü savunarak "5 bin lira verseler satmam. Eve götüreceğim, eve sokmazlar yoksa beni" ifadelerini kullandı.

Olay, açılışın yaratığı yoğunluğun kısa süreli etkisiyle sınırlı kaldı ve görüntüler sosyal medyada yayıldı.

KARAMAN'DA EV ARAÇ VE GEREÇLERİ SATIŞI YAPAN BİR MAĞAZANIN AÇILIŞINA ÖZEL BAŞLATTIĞI "NE ALIRSAN 125 LİRA" KAMPANYASI İZDİHAMA NEDEN OLDU.