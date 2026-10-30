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Karaman'da Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı yönde çarpışma: 4 yaralı

Karaman'da Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı yönde giden iki otomobil çarpıştı; A.C. ve A.T.E. ile iki yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı yönde çarpışma: 4 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Karaman'ın Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri 70 ADB 506 plakalı Volkswagen sürücüsü A.C., diğeri ise 70 ABK 464 plakalı Fiat sürücüsü A.T.E. tarafından yönetiliyordu.

Olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralananların, sürücüler ile araçlardaki iki kişi olduğu bildirildi.

Soruşturma:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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