Karapınar'da öğrencilere bütünsel sağlık eğitimi

eğitim programının kapsamı:

Konya'nın Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Şener Ortaokulu'nda düzenledikleri programda öğrencilere yönelik kapsamlı bilgilendirme gerçekleştirdi. Eğitimde hijyen, fiziksel aktivite, obezite ve okul ortamında yönetilmesi gereken diyabet konuları ele alındı. Oturumlar, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyine uygun şekilde planlanarak katılımcı bir yaklaşımla uygulandı.

amaç ve uygulanan yöntemler:

Programın temel amacı, öğrencilerde sürdürülebilir sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve günlük yaşamda kişisel hijyenin önemine dikkat çekmekti. Eğitimlerde düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, sağlıklı beslenme ilkeleri ile obezitenin önlenmesine yönelik pratik öneriler paylaşıldı. Anlatımların yanı sıra yaşa uygun görseller ve örnek davranışlar üzerinden uygulamalı anlatım yapıldı.

sürdürülebilir farkındalık çalışmaları:

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocuklarda sağlık bilincinin geliştirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bu tür eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Müdürlüğün açıklaması, okullarda düzenli eğitimlerin öncelikli programlar arasında olduğu vurgusunu taşıdı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, KARAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN MUSTAFA ŞENER ORTAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SAĞLIK EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.