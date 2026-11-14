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Karasenir Mahallesi'nde bıçaklı arbede: dört yaralı, bir kişi tutuklandı

Burdur Karasenir Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada S.Ç., D.U., H.D. ve E.A. yaralandı; M.A. tutuklandı, D.U. ve G.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karasenir Mahallesi'nde bıçaklı arbede: dört yaralı, bir kişi tutuklandı

Karasenir Mahallesi'nde bıçaklı arbede: dört yaralı, bir kişi tutuklandı

Burdur'un Karasenir Mahallesi 26005 Sokak üzerinde geçtiğimiz gün meydana gelen kavgada dört kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı ve olayda kullanılan sopa ve bıçakların ele geçirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında M.A., D.U. ve G.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, D.U. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer ayrıntılar için açıklama yapmaya devam ediyor.

OLAYIN ARDINDAN BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALAN POLİS EKİPLERİ, KAVGAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA...

OLAYIN ARDINDAN BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALAN POLİS EKİPLERİ, KAVGAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI. OLAYDA KULLANILAN SOPA VE BIÇAKLAR ELE GEÇİRİLİRKEN, SORUŞTURMA KAPSAMINDA M.A., D.U. VE G.A. İSİMLİ ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ŞÜPHELİDEN M.A. TUTUKLANIRKEN, D.U. VE G.A. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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