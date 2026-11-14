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Karayazı’da küçük tezgah, büyük dayanışma: soğukta kalan esnafa güvenlikten destek

Karayazı'da TEDAŞ güvenlik personeli, soğukta tezgahta satış yapan Ömer Halis Koçak’ın tüm ürünlerini satın alıp onu evine kadar bıraktı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karayazı’da küçük tezgah, büyük dayanışma: soğukta kalan esnafa güvenlikten destek

Karayazı'da dayanışma örneği

Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Bayraktar Mahallesi'nde, kendi imkânlarıyla kurduğu küçük tezgahta meyve satarak geçimini sağlamaya çalışan Ömer Halis Koçak, hava sıcaklıklarının düşmesiyle soğukta beklemek zorunda kaldı.

görevlilerin hareketi:

Bölgede görev yapan TEDAŞ bünyesindeki güvenlik personeli, tezgâh başında üşüyen Koçak'ı fark ederek yanına gitti. Esnafın daha fazla soğukta kalmaması için harekete geçen personel, tezgahtaki tüm meyveleri satın aldı ve alışverişin ardından Koçak'ı evine kadar götürerek teslim etti.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Bu davranış mahalle sakinlerinin takdirini topladı; küçük ama anlamlı bu destek, hem esnafın yüzünü güldürdü hem de bölgedeki dayanışma duygusunu öne çıkardı. Olay, yerel topluluk içinde yardımlaşmanın somut bir örneği olarak kayda geçti.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN KURDUĞU TEZGAHTA MEYVE SATARAK GEÇİMİNİ...

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN KURDUĞU TEZGAHTA MEYVE SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞAN ÖMER HALİS KOÇAK’IN İMDADINA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YETİŞTİ. TEZGAHTAKİ TÜM ÜRÜNLERİ SATIN ALAN PERSONEL, ÜŞÜYEN KOÇAK’I EVİNE KADAR BIRAKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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