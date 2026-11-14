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Karayazı'da Tosunlu Mahallesi sokaklarında yaban domuzu sürüsü tedirginlik yarattı

Erzurum'un Karayazı ilçesi Tosunlu Mahallesi'nde görülen yaban domuzu sürüsü, yaklaşık 2-3 saat mahalle çevresinde dolaşarak sakinleri tedirgin etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Karayazı'da Tosunlu Mahallesi sokaklarında yaban domuzu sürüsü tedirginlik yarattı

Karayazı'da Tosunlu Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü görüldü

Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi yakınlarında bir yaban domuzu sürüsü ortaya çıktı. Sürü, mahalle çevresinde dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi ve bölgedeki sakinlerde tedirginlik yarattı.

Görülme süresi ve hareketleri:

Yaban domuzları mahalle çevresinde sürü hâlinde yaklaşık 2-3 saat boyunca görüldü. Bir süre mahalleye yaklaştıkları gözlemlenen hayvanlar, daha sonra yine sürü hâlinde mahalleden ayrılarak gözden kayboldu.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalledeki vatandaşlar, yaban domuzlarının yerleşim alanına kadar inmesinin endişe verici olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Görüntülenen sürü, kısa süreli olsa da çevrede güvensizlik hissi yarattı.

Olayla ilgili yetkili bir açıklama habere yansımadı; bölgede yaşayanların ve çevredekilerin temkinli davranması ön plana çıktı.

Karayazı’da yaban domuzu sürüsü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Karayazı’da yaban domuzu sürüsü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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