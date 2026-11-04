Kardeş fabrika fikriyle Kütahya ile Tunus seramikte ortak yola çıkıyor

ziyaret ve amaçlar:

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Kütahya'da bir porselen fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki ülke arasında seramik ve porselen alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Temel hedef, ortak üretim, tasarım ve markalaşmayı kapsayan "kardeş fabrika" modelinin hayata geçirilmesi olarak açıklandı.

Demircan, ziyaretin bilim, sanat, zanaat ve üretim alanlarında yeni iş birliği zeminleri oluşturmayı amaçladığını belirtti. Sözlerinde, "Bir grup araştırmacı bilim insanıyla birlikte Kütahya’mıza geldik. Amaç, özellikle iki ülke arasında belli sektörlerde, bilimde, sanatta, zanaatta ve üretimde kardeşlik tesis etmek. Çünkü hedefimiz, ülkemizi markalarıyla birlikte, üretimleriyle birlikte dış dünyada iş birliği zeminini araştırmak, bulmak ve ticari kapasitelerimizi, müşterek menfaatlerimizi ve ekonomimizi büyütmek üzere elimizden gelen gayreti ortaya koymak." ifadelerine yer verdi. Demircan ayrıca Türkiye'nin son yirmi yirmi beş yıldaki atılımına vurgu yaparak yıllık 300 milyar dolar ihracat ve 600 milyar dolarlık dış ticaret rakamlarına dikkat çekti ve markalaşmanın önemini vurguladı.

ortak üretim ve pazar stratejileri:

Görüşmelerde, makine ihracatı, ham madde ihracatı ile ortak imalat ve ortak pazarlara birlikte açılma seçeneklerinin masada olduğu belirtildi. Taraflar, Tunus'un sektördeki yetkinlikleri ile Türkiye'nin üretim ve tedarik kapasitesinin birleştirilmesinin, her iki ülkenin küresel pazardaki konumunu güçlendirebileceğini değerlendirdi. Heyet, fabrikanın üretim hattını yerinde inceleyecek; sonraki aşamada Tunus'ta tanıtım faaliyetleriyle iş birliği zemini inşa edilecek.

yerel yönetimden beklentiler ve tepkiler:

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kılınç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tunus ile mevcut dostluk ve kardeşlik bağlarının ticari ilişkilere dönüşerek güçlenmesini istediklerini ifade etti. Kılınç, fabrikanın hem kendi markasına sahip olduğunu hem de küresel üreticilere tedarik yapan bir imalat anlayışına sahip olduğunu belirtti.

Resmi temaslar ve fabrika incelemelerinin ardından taraflar, ortak projeler için somut adımlar atmayı ve iş birliği modellerini olgunlaştırmayı hedefliyor. Uygulama aşamasında teknik eşleştirme, makine ve hammadde tedariki ile tanıtım faaliyetleri öncelikli adımlar olarak öne çıkacak.

TUNUS BÜYÜKELÇİSİ AHMET MİSBAH DEMİRCAN (SOLDAN İKİNCİ) KÜTAHYA İLE TUNUS ARASINDA SERAMİK SEKTÖRÜNDE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ AMAÇLADIKLARINI AÇIKLADI.