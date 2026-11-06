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Kargın'da su ürünleri yatırımı hizmete başladı

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın beldesindeki yeni balık çiftliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve işletmeye başarı diledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 07:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Kargın'da su ürünleri yatırımı hizmete başladı

Kargın'da yeni balık çiftliği faaliyete geçti:

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın beldesinde faaliyete başlayan balık çiftliğini ziyaret etti. Çiftlikte incelemelerde bulunan Duman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ziyaret ve incelemeler:

Duman, işletme yetkilileriyle bir araya gelerek sahada incelemelerde bulundu ve yetkililerden yürütülen çalışmaların kapsamı hakkında bilgiler aldı.

bölgeye katkı beklentisi:

Kaymakam Duman, işletme yetkililerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek yeni yatırımın bölgeye katkı sağlaması temennisinde bulundu.

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, KARGIN BELDESİNDE FAALİYETE BAŞLAYAN BALIK ÇİFTLİĞİNİ...

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, KARGIN BELDESİNDE FAALİYETE BAŞLAYAN BALIK ÇİFTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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