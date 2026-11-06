Kargın'da su ürünleri yatırımı hizmete başladı

Kargın'da yeni balık çiftliği faaliyete geçti:
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın beldesinde faaliyete başlayan balık çiftliğini ziyaret etti. Çiftlikte incelemelerde bulunan Duman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
ziyaret ve incelemeler:
Duman, işletme yetkilileriyle bir araya gelerek sahada incelemelerde bulundu ve yetkililerden yürütülen çalışmaların kapsamı hakkında bilgiler aldı.
bölgeye katkı beklentisi:
Kaymakam Duman, işletme yetkililerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek yeni yatırımın bölgeye katkı sağlaması temennisinde bulundu.
TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, KARGIN BELDESİNDE FAALİYETE BAŞLAYAN BALIK ÇİFTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
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