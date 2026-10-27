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Karnındaki hamilelik soruşturmayı başlattı: dayıya 24 yıl hapis

Devrekani'de zihinsel engelli yeğenine cinsel istismarda bulunduğu belirlenen dayı T.Ö., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karnındaki hamilelik soruşturmayı başlattı: dayıya 24 yıl hapis

Karnındaki hamilelik soruşturmayı başlattı: dayıya 24 yıl hapis

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, zihinsel engelli yeğeninin hamile olduğunu öğrenilmesiyle başlayan soruşturma sonucu dayı T.Ö. hakkında dava açıldı ve mahkemece 24 yıl hapis cezası verildi.

soruşturmanın başlangıcı:

Olay, 25 Kasım 2025 tarihinde Devrekani'de ortaya çıktı. Zihinsel engelli olan R.N.K., karın ağrısı şikayetiyle Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenede R.N.K.'nin hamile olduğu tespit edildi ve durum, Devrekani Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.

Soruşturma kapsamında alınan DNA örnekleri sonucunda, R.N.K.'nin karnındaki bebeğin babasının servis şoförlüğü yaptığı belirtilen dayısı T.Ö. olduğu belirlendi. R.N.K. doğum yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da bir bakımevine yerleştirildi.

yargılama ve karar:

Yürütülen soruşturma sonunda polis ekipleri, şüpheli T.Ö.'yü gözaltına aldı; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö. tutuklandı. Hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın beden olarak kendisini savunamayacak durumdaki engelli yakın akrabaya karşı işlenen suçtan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan sanık, olaylardan dolayı pişman olduğunu belirterek tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, deliller ve iddialar doğrultusunda T.Ö.'yü "nitelikli cinsel saldırı" suçundan suçlu bularak 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Karar metninde cezanın ayrıntıları ve hükmün gerekçesi mahkeme kayıtlarına geçirildi. Olay ve yargılama sürecinde adı geçen kurum ve kişilerin kimlikleri ve tarihsel bilgiler dosyada korunmuştur.

KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE ZİHİNSEL ENGELLİ YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU...

KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE ZİHİNSEL ENGELLİ YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE YARGILANAN DAYISI, 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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