Kars yükseklerinde kışın ilk beyazı ortaya çıktı

Köyler beyaza büründü:

Kars'ta sabaha karşı başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde kışın ilk beyazını beraberinde getirdi. Yağışla birlikte köy evlerinin çatıları ve köy yolları karla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bölge halkı, şehir merkezinde henüz yoğun kar olmasa da yüksek kesimlerde kışın hissedildiğini belirtti.

tarım arazileri ve meralarda yaşanan değişim:

Kar, ekili ve hasadı tamamlanan tarım arazilerini de örterek tarlalarda beyaz bir örtü oluşturdu. Köy yerleşim alanları ile tarım arazilerinin bir arada görüldüğü bölgelerde meralar ve çevredeki tepeler de karla kaplandı. Bu örtü, mevsimsel döngü açısından tarımsal alanlarda kısa vadede değişikliklere işaret ediyor.

dron görüntüleri ve bölgedeki görsellik:

Dron ile kaydedilen görüntülerde çalı gölü çevresi, güneş enerji sistemleri, köy yerleşimleri ve geniş tarım alanları beyaz örtüyle dikkat çekti. Havadan elde edilen kareler, yerleşimlerle tarım arazilerinin bütünleştiği peyzajı ve Kars'ta kış mevsiminin yüzünü göstermeye başladı.

Vatandaşlar, "Beklenen kar nihayet geldi" diyerek yüksek kesimlerdeki kar yağışının soğuk havayı artırdığını vurguladı. Yetkililer, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için köy yollarında gerekli kontrollerin ve temizleme çalışmalarının takip edildiğini bildirdi.

Öte yandan bölgede ölçülen hava sıcaklığı, kar yağışının ardından sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Bu durum, yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasına ve kış koşullarının yerleşik yaşamı daha fazla etkilemesine neden olabilecek.

Kars genelinde aralıklarla devam eden karın, önümüzdeki günlerde de yüksek kesimlerde etkili olabileceği, vatandaşların ve yetkililerin hazırlıklı olmaları gerektiği ifade ediliyor.

KARS’TA YÜKSEK KESİMLERDE KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ: TARIM ARAZİLERİ KAR ALTINDA KALDI(KARS-İHA)