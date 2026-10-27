Karşı yönden gelen motosikletle otomobil çarpıştı: iki kişi hafif yaralandı

kaza raporu:

Dün saat 12.30 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, 01 D 0788 plakalı otomobili H.K. yönetirken karşı yönden gelen 01 AFJ 861 plakalı motosikleti Z.A.K. (30) kullanıyordu. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Ş.K. (29) yaralandı.

müdahale ve ilk yardım:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da durumunun hafif olduğu belirtildi.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüler, olayın nasıl geliştiğine dair ekipler için delil niteliğinde bulunuyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve trafik akışı ile kaza nedenine ilişkin araştırma yapıyor.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları ve hız ile takip mesafesine özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE EŞİ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.