maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Karşıyaka, evinde Denizli Basket'i 82-79 mağlup etti. Karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Salonunda oynandı. Hakemler Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil ve Alper Gökçebel olarak görev yaptı.

oyuncu performansları:

Karşıyaka cephesinde en skorer isimler Ishmael El-Amin 26 ve Briante Weber 18 olarak öne çıktı; Steven Enoch 13 ve Hakan Sayılı 12 sayı ile takıma katkı verdi. Karşıyaka kadrosunda ayrıca Muhaymin Mustafa 5, Cyril Langevine 4, Yakuba Ouattara 2, Rashard Kelly 2 isimleri yer aldı. Başantrenör Nenad Markovic maçta takımın başındaydı.

Denizli Basket'te John Meeks 22, Mahir Ağva 15 ve Marko Pecarski 11 sayı ile dikkat çekerken Erten Gazi 11, Brae Ivey 6 ve Jhonathan Dunn 5 sayı kaydetti. Takımın başantrenörü Zafer Aktaş'tı.

maçın dönüm noktaları:

İlk periyot 21-23 Denizli Basket lehine tamamlanırken, devre 39-38 Karşıyaka üstünlüğü ile geçti. Üçüncü periyotta Karşıyaka 64-57'lik üstünlük kurdu ve son periyotta bu avantajı koruyarak maçı 82-79 ile sonuçlandırdı.

Maçta iki oyuncu faulle oyundan çıktı: Erten Gazi (4. Periyot 08.25) - Denizli Basket ve Yakuba Ouattara (4. Periyot 09.59) - Karşıyaka.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 9. HAFTASINDA KARŞIYAKA, EVİNDE DENİZLİ BASKET’İ 82-79 MAĞLUP ETTİ.