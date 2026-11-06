Karşıyaka'da eş zamanlı baskın: 7 şüpheli gözaltında

Operasyonun yürütülmesi:

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 17.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7424 Sokak üzerindeki üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında toplam 7 şüpheli yakalandı ve şahıslar sağlık ile güvenlik kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda bin 320 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile esrar maddesi, 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, bir miktar döviz, 12 bin 125 TL ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

şüphelilerin durumu ve soruşturma:

Gözaltına alınanlar arasında, yangına sebebiyet vermeden ifadeye yönelik 1 gündür arandığı belirlenen 16 yaşındaki bir şüphelinin de bulunduğu bildirildi. Şahısların sorgulamalarıyla birlikte olayla bağlantıların tespitine yönelik soruşturma sürdürülüyor.

İZMİR'İN KARŞIYAKA İLÇESİNDE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP, SİLAH VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ.