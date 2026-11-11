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Kars'ta 25 bin fidanla yarınlara nefes

11 Kasım etkinliğinde Kars merkez ve ilçelerde 25 bin fidan dikildi; 400'ü üniversite kampüsünde, gönüllüler ve öğrenciler fidan bakımını sürdürecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars'ta 25 bin fidanla yarınlara nefes

Etkinlik kapsamında 25 bin fidan toprakla buluşturuldu

Kars’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kent genelinde 25 bin fidan toprakla buluşturuldu. Program, Kafkas Üniversitesi Kampüs Alanı’nda saat 11.11 itibarıyla başladı; Kars Valisi Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ile kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik detayları ve hedefler:

Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar koordineli biçimde fidan dikimi yaparak alanları suladı ve ağaçlandırmanın devamlılığına vurgu yaptı. Üniversite kampüsünde 400 meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi; genel uygulamada iklim ve coğrafi şartlara uygun tür seçimine öncelik verildi. Etkinlikte doğanın korunması, orman varlığının artırılması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefleri ön plana çıktı.

Vali Polat'ın açıklamaları:

Vali Ziya Polat, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı dikim yapıldığını belirterek Kars’ın coğrafi özelliklerine göre ağaçlandırma stratejilerini anlattı. Polat, yüksek rakımlı bölgelerde çam, meyve yetiştiriciliğine elverişli alanlarda ise meyve fidanları dikileceğini vurguladı ve "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun" dedi. Önceliklerinin meyve fidanı olduğunu; sonrasında orman teşkilatının çam ve diğer ağaç türlerini toprakla buluşturacağını ifade etti.

Kızılay ve gençlerin rolü:

Türk Kızılay Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt, ağaçlandırma çalışmalarının sadece fidan dikmekle sınırlı kalmaması gerektiğini, dikilen fidanların korunması ve gelişimlerinin takip edilmesinin önemini belirtti. Hüryurt, Kızılay gönüllülerinin bakım ve izlem süreçlerinde aktif rol alacağını söyleyerek, "Sadece ağaçlandırma olarak bugünü kabul etmiyoruz; sürdürülebilirliği gönüllülerimizle sağlayacağız" şeklinde konuştu. Etkinlikte çocuklar ve gençlerin yoğun katılımı, çevre bilincinin genç kuşaklara aktarılması açısından öne çıktı.

Program, dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi. Kars genelinde yapılan bu seferberlik kapsamında kentteki ağaçlandırma çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği bildirildi.

KARS&#039;TA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA 25 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

KARS'TA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA 25 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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