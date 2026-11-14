Kars'ta ahır yangını ev ve traktörde büyük hasar bıraktı

Kars'ta ahır yangını geniş çaplı zarara yol açtı:

Edinilen bilgiye göre Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde, Tuncer Güler'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, hızla büyüyerek ahırın bitişiğindeki eve ve önünde park halinde bulunan traktöre sıçradı. Olay sırasında ahırda bulunan 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu; alevlerin yayılması sonucu yapı ve araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme sonrası bölgedeki sıcak noktalar üzerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi ve yangının çevreye daha fazla yayılmasının önüne geçildi.

Soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni hakkında kesin belirleme yapılabilmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Olayda ahır, bitişiğindeki ev ve traktörde büyük çapta maddi zarar oluştuğu bildirildi.

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