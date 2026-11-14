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Kars'ta ahır yangını ev ve traktörde büyük hasar bıraktı

Kars'ın Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde çıkan ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu; alevler evi ve traktörü de kullanılmaz hale getirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars'ta ahır yangını ev ve traktörde büyük hasar bıraktı

Kars'ta ahır yangını geniş çaplı zarara yol açtı:

Edinilen bilgiye göre Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde, Tuncer Güler'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, hızla büyüyerek ahırın bitişiğindeki eve ve önünde park halinde bulunan traktöre sıçradı. Olay sırasında ahırda bulunan 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu; alevlerin yayılması sonucu yapı ve araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme sonrası bölgedeki sıcak noktalar üzerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi ve yangının çevreye daha fazla yayılmasının önüne geçildi.

Soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni hakkında kesin belirleme yapılabilmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Olayda ahır, bitişiğindeki ev ve traktörde büyük çapta maddi zarar oluştuğu bildirildi.

KARS’TA ALEVLER AHIRI, EVİ VE TRAKTÖRÜ SARDI: 19 HAYVAN TELEF OLDU

KARS’TA ALEVLER AHIRI, EVİ VE TRAKTÖRÜ SARDI: 19 HAYVAN TELEF OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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