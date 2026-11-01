Kars’ta antrenör gelişim semineri: halk oyunlarında uygulama ve kültür vurgusu

Kars’ta antrenör gelişim ve vize semineri tamamlandı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2027 yılı faaliyet programı çerçevesinde Kars'ta düzenlenen Antrenör Gelişim ve Vize Semineri başarıyla tamamlandı. Seminer, halk oyunları antrenörlerinin mesleki donanımını güçlendirmek ve uygulama pratiklerini güncellemek amacıyla planlandı.

Eğitim içeriği ve hedefler:

Program boyunca katılımcılara halk oyunlarının doğru tekniklerle öğretilmesine yönelik uygulamalı eğitimler, sahne düzeni ve eğitim planlama oturumları sunuldu. Seminerde, antrenörlerin hem pedagojik yaklaşımlarını hem de geleneksel hareketlerin korunmasına ilişkin yöntemleri geliştirmeleri hedeflendi. Bu çerçevede bilgi paylaşımı ve mesleki deneyim aktarımı öne çıktı.

Katılımcılar, uygulamalı çalışmalarda edindikleri geri bildirimler aracılığıyla günlük antrenman programlarını zenginleştirme fırsatı elde etti. Programın, halk oyunlarının kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki katkısına vurgu yapıldı.

Katılım, değerlendirme ve teşekkür:

Seminere katılan antrenörler, ortak bilgi birikimini güçlendirme ve sahadaki uygulamaları standartlaştırma yönünde değerlendirmelerde bulundu. Eğitimlerin verimli geçtiği ve katılımcıların mesleki yeterliklerinin arttığı bildirildi.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, eğitim görevlilerine ve programa katılan tüm antrenörlere teşekkür edildi. Organizasyon yetkilileri, halk oyunlarının korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla benzer eğitimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

KARS’TA HALK OYUNLARI ANTRENÖR GELİŞİM VE VİZE SEMİNERİ TAMAMLANDI(KARS-İHA)