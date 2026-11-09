Kars’ta bağımlılıkla mücadelede ortak hamle: valilikten kurumlara sıkı talimat

toplantının amacı ve kapsamı:

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, il genelinde uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi ve ileri döneme yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla toplandı. Toplantı, Kars Valiliği koordinasyonunda yürütülen eylem planları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesine sahne oldu.

üç aylık çalışmalar masaya yatırıldı:

Toplantıda, "Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı", "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı" ve "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele İl Eylem Planı" çerçevesinde Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde yürütülen faaliyetler ayrıntılı olarak değerlendirildi. İlgili kurum ve kuruluşların saha çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve farkındalık projelerinin etkileri ele alınırken eksik kalan noktalar ve iyileştirme gerektiren uygulamalar tespit edildi.

kurumlara verilen talimatlar ve öncelikler:

Vali Ziya Polat, toplantıda yaptığı konuşmada çocukların ve gençlerin her türlü bağımlılık riskinden korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Polat, bağımlılıkla mücadelenin kararlılık, hassasiyet ve süreklilik gerektirdiğini belirterek, yürütülen çalışmaların hiçbir taviz verilmeden titizlikle sürdürülmesini istedi.

Ayrıca Polat, ilgili kurumlara kendi görev ve sorumluluk alanlarında daha sıkı bir uygulama ve iş birliği talimatı verdi; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, saha raporlamalarının düzenli yapılması ve toplumda farkındalığın artırılması için ortak çalışma esaslarının uygulanması istendi.

Toplantı, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek faaliyetlerin planlanması, kurumlar arası görev dağılımının netleştirilmesi ve mevcut eylem planlarının etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi. Valilik, il genelinde bağımlılıkla mücadelede bütüncül ve kararlı bir yaklaşımın sürdürüleceğini bildirdi.

KARS’TA BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI: VALİ POLAT’TAN KURUMLARA TALİMAT(KARS-İHA)