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Kars’ta dondurucu soğukla yaşam: Lavaş’ın gölü dondu

Kars'ta gece sıcaklıkları eksi 11'e kadar düştü; sabah eksi 6 ölçüldü. Soğukta Lavaş'ın Gölü dondu, araç camları ve sokak çeşmeleri buz tuttu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars’ta dondurucu soğukla yaşam: Lavaş’ın gölü dondu

kars'ta dondurucu soğuk hayatı etkiledi:

Kars'ta gece boyunca etkili olan soğuk hava, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Kent merkezinde gece saatlerinde ölçülen sıcaklık -11 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde termometreler -6 dereceyi gösterdi. Yoğun soğukla birlikte doğadaki yüzeysel suyun büyük bölümü dondu; bu kapsamda Lavaş'ın Gölü buzla kaplandı.

Gölün yüzeyinin donması, kentte ortaya çıkan kış manzaralarının en görünür örneklerinden biri oldu. Donan su hattı ve oluşan buz tabakaları, bölgedeki görüntüleri belirginleştirdi.

şehir yaşamında donma etkileri:

Dondurucu hava günlük yaşamı doğrudan etkiledi. Gece açık alanda park edilen araçların camları buzla kaplandı; vatandaşlar sabah işlerine gitmeden önce cam temizliği için uzun süre uğraştı. Araçların soğukta çalışmakta zorlandığı bildirildi. Evlerin su borularında donma yaşandığı için bazı vatandaşlar, su ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokak çeşmelerine yöneldi.

Soğuk nedeniyle kent genelinde çeşme ve musluk bölgelerinde buzlanma oluştu; akan sular donarak sokak çeşmeleri ve musluk çıkışlarında buz sarkıtlarına yol açtı. Bazı vatandaşlar, sokak çeşmelerinin bile donduğunu ifade etti.

Kars'ta etkisini sürdüren bu dondurucu soğukların devam etmesiyle birlikte don ve buzlanma olaylarının kentin çeşitli noktalarında sürmesi bekleniyor. Yetkililer ve vatandaşlar, ulaşım ve su tesisatında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

KARS&#039;TA ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. GECE HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN...

KARS'TA ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. GECE HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINDA 11 DERECEYE KADAR DÜŞTÜĞÜ KENTTE LAVAŞ'IN GÖLÜ BUZLA KAPLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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