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Kars’ta gerçekçiliği öne çıkan hastane afet planı tatbikatı

Kars'taki HAP tatbikatında Karakurt'ta devrilen otobüs senaryosuyla 10 yaralının triyajı, acil müdahalesi ve sevk süreçleri gerçekçi biçimde sınandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars’ta gerçekçiliği öne çıkan hastane afet planı tatbikatı

Kafkas Üniversitesi'nde kapsamlı HAP tatbikatı gerçekleştirildi

Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapılan Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatında, Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi senaryosu canlandı. Senaryoya göre kaza sonucu 10 yaralı hastaneye sevk edildi ve tüm acil müdahale süreçleri gerçek zamanlı olarak test edildi.

Tatbikat senaryosu ve ekiplerin müdahalesi:

Olayın duyurulmasının ardından 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nden gelen bildirimle bölgeye AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarı takiben Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisi'nde hazırlıklar tamamlandı; yaralılar ambulanslarla hastaneye getirildi ve ekipler tarafından karşılandı.

Yaralılar öncelikle triyaj alanlarına yönlendirildi. Durumun ciddiyetine göre kişiler kırmızı ve sarı alanlara ayrılarak öncelikli müdahaleler başlatıldı; böylece acil servis işleyişi ve hasta akış yönetimi aynı anda sınandı.

Tıbbi müdahaleler ve klinik yönetim:

Senaryo kapsamında bir hastada kaburga kırığına bağlı olarak akciğer içinde kanama (hemotoraks) tespit edildi. Kırmızı alana alınan bu hastaya göğüs tüpü takıldı ve Göğüs Cerrahisi Servisi'ne yatışı yapıldı. Başka bir yaralının ise subaraknoid kanama (SAK) tanısıyla entübe edildiği, Beyin Cerrahisi tarafından değerlendirildikten sonra yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

Akut batın tablosu gösteren bir hasta sarı alanda tetkik ve görüntülemeye alındı; yapılan değerlendirme sonrası dalak laserasyonuna bağlı olarak Genel Cerrahi ekibi tarafından ameliyata alındı. Femur kırığı olan bir yaralı da radyolojik değerlendirmelerin ardından Ortopedi ekibi tarafından ameliyata gönderildi.

Tatbikat kapsamında kalan diğer altı yaralıya da durumlarına göre müdahaleler uygulandı: saçlı derisinde kesi olan bir yaralının yara yıkanarak stapler dikiş yapıldı, ayak bileği kırığı olan hastaya kısa bacak ateli uygulandı, kollarında kesi bulunan iki yaralıya pansuman ve dikiş işlemleri yapıldı, clavicula kırığı olan hasta omuz-kol askısına alındı. Gözüne cam parçaları giren yaralıya ise göz lavajı ve yüz pansumanı yapıldıktan sonra Göz Servisi'ne yatışı gerçekleştirildi.

Yatış, takip ve tatbikatın değerlendirilmesi:

Müdahalelerin tamamlanmasının ardından hastaların servis yatışları yapıldı; gözlem ve takip amacıyla müşahede alanlarına alınmaları sağlandı. Senaryo gereği takip süreçleri tamamlandıktan sonra taburculuk işlemleri de uygulandı ve hasta yönetim akışı sonlandırıldı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen tatbikatla, olası afet ve toplu yaralanma durumlarında hastanenin müdahale kapasitesinin, sağlık personelinin koordinasyonunun ve acil servis işleyişinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yapılan değerlendirmede, çalışmanın ekiplerin desteği, donanımı ve hızlı müdahalesiyle başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikat sonrasında açıklama yapan KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Şahin, Sarıkamış'ta senaryoya göre hastaneye sevk edilen yaralılara anında müdahale edildiğini ve hastane personelinin bu tür acil durumlara hazır olduğunu vurguladı. Tatbikata AFAD, UMKE, polis ve 112 acil sağlık ekipleri katıldı.

Kars’ta gerçeği aratmayan HAP tatbikatı: 10 yaralıya ekipler anında müdahale etti

Kars’ta gerçeği aratmayan HAP tatbikatı: 10 yaralıya ekipler anında müdahale etti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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