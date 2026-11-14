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Kars'ta Karadağ Tabya'da saklanan 54 kişi yakalandı

Kars Emniyeti, Karadağ Tabya'da metruk yapıda saklanan 54 düzensiz göçmeni saha çalışması ve takip sonucu yakaladı; sınır dışı işlemleri sürüyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kars'ta Karadağ Tabya'da saklanan 54 kişi yakalandı

Operasyonun özeti:

Kars'ta tarihi Karadağ Tabya'da gizlenmiş 54 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin saha çalışması ve takibi sonucu bulundu. Metruk yapıda saklandıkları belirlenen kişiler, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Nasıl tespit edildi:

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karadağ Mahallesi'ndeki tabyaya göçmen getirileceği yönünde bilgi aldı. Bilgi üzerine başlatılan saha araştırması ve dikkatli takip sonucunda kaçakların yeri tespit edildi.

Operasyon ve sonrası:

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gözlerden uzak tabyada saklanan 54 kişi bulundu ve ekiplerce kontrol altına alınarak emniyete götürüldü. Söz konusu kişilerin yurt dışından yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilirken, sınır dışı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yetkililerin açıklaması:

Kars Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etkin ve kararlı çalışmaların artarak devam edeceğini duyurdu. Tarihi tabyalar gibi metruk yapıların yasa dışı barınma için kullanılmasının önlenmesine yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

KARS&#039;TA GÖZLERDEN UZAK TARİHİ KARADAĞ TABYA&#039;YI MESKEN TUTAN 54 DÜZENSİZ GÖÇMEN, POLİSİN DİKKATLİ...

KARS'TA GÖZLERDEN UZAK TARİHİ KARADAĞ TABYA'YI MESKEN TUTAN 54 DÜZENSİZ GÖÇMEN, POLİSİN DİKKATLİ SAHA ÇALIŞMASI SONUCU DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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