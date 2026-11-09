Kars'ta Şahnalar köyünde köpek ve farenin beklenmedik oyunu

Kars'ta köpekle farenin sıra dışı karşılaşması

Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde kaydedilen görüntüler, alışılmadık bir sahneyi gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda bir köpeğin karşısında bir farenin durması ve ikisinin birbirleriyle oynar gibi davranması izleyenlerin ilgisini çekti.

Görüntülerin kaydedilme biçimi ve gözlemler:

Videoyu çeken kişi Mesut Tan oldu. Kayıtta köpeğin farenin peşinden koşmak ya da onu yakalamaya çalışmak yerine daha çok oyun niyetiyle hareket ettiği; farenin de zaman zaman kaçmak yerine köpeğe yöneldiği dikkat çekiyor. Bu davranışlar görüntülere hem şaşkınlık hem de gülümseme kattı.

İzlenim ve tepki:

Olay, köyde kısa süreli bir ilgi ve merak konusu oldu. Karşılıklı etkileşimler cep telefonuyla anbean kaydedilirken, izleyenler sahnedeki uyumlu ve beklenmedik tavırları paylaşarak görüntülere olumlu tepkiler verdi. Görüntüler, hayvan davranışlarının bazen tahminlerin ötesinde olabileceğini gösterdi.

Kayda yansıyan bu anlar, küçük bir köy ortamında sıradan bir günün neşeli ve ilginç bir kesitini sunuyor.

KARS'IN AKYAKA İLÇESİ ŞAHNALAR KÖYÜNDE KÖPEK İLE FARENİN KARŞILIKLI OYUNU ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI. KÖYDE YAŞANAN İLGİNÇ ANLAR, MESUT TAN TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.