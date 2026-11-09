Dolar 50,1766 +0,08%
Euro 56,2115 +0,60%
Bist 11.575,99 +0,81%
Altın Gram 6.621,44 +0,73%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,58 -1,77%
--°

Kars'ta Şahnalar köyünde köpek ve farenin beklenmedik oyunu

Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde Mesut Tan'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde köpek ile farenin oyunu dikkat çekti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:02

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 10:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kars'ta Şahnalar köyünde köpek ve farenin beklenmedik oyunu

Kars'ta köpekle farenin sıra dışı karşılaşması

Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde kaydedilen görüntüler, alışılmadık bir sahneyi gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda bir köpeğin karşısında bir farenin durması ve ikisinin birbirleriyle oynar gibi davranması izleyenlerin ilgisini çekti.

Görüntülerin kaydedilme biçimi ve gözlemler:

Videoyu çeken kişi Mesut Tan oldu. Kayıtta köpeğin farenin peşinden koşmak ya da onu yakalamaya çalışmak yerine daha çok oyun niyetiyle hareket ettiği; farenin de zaman zaman kaçmak yerine köpeğe yöneldiği dikkat çekiyor. Bu davranışlar görüntülere hem şaşkınlık hem de gülümseme kattı.

İzlenim ve tepki:

Olay, köyde kısa süreli bir ilgi ve merak konusu oldu. Karşılıklı etkileşimler cep telefonuyla anbean kaydedilirken, izleyenler sahnedeki uyumlu ve beklenmedik tavırları paylaşarak görüntülere olumlu tepkiler verdi. Görüntüler, hayvan davranışlarının bazen tahminlerin ötesinde olabileceğini gösterdi.

Kayda yansıyan bu anlar, küçük bir köy ortamında sıradan bir günün neşeli ve ilginç bir kesitini sunuyor.

KARS&#039;IN AKYAKA İLÇESİ ŞAHNALAR KÖYÜNDE KÖPEK İLE FARENİN KARŞILIKLI OYUNU ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER...

KARS'IN AKYAKA İLÇESİ ŞAHNALAR KÖYÜNDE KÖPEK İLE FARENİN KARŞILIKLI OYUNU ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI. KÖYDE YAŞANAN İLGİNÇ ANLAR, MESUT TAN TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kartepe mesire alanı kar sonrası ziyaretçilerini ağırlıyor
images

Doğadan toplanan mantarlarda gecikmeli tehlike: pişirmek zehri ortadan kaldırmıy...
images

Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü
images

İklim değişikliğine karşı raylarda akıllı erken uyarı sistemi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uzun yılların gerçeği: kayıp başvurusu cinayeti gizledi

Dayanışma günü: Kızılay lojistik merkezinde özel gereksinimli bireyler bir araya geldi

Aras Kargo ligde konumunu sağlamlaştırdı: ilk 8 haftada 5 galibiyet

Nazilli'de ekipler yenileme çalışmalarını hızlandırdı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL