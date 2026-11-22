Kars’ta şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemek

Kars’ta 14. Mekanize Tugay Komutanlığı tarafından aziz şehitlerin emanetleri olan aileler ile kahraman gaziler onuruna bir yemek programı düzenlendi. Etkinlik Kars Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Kışlasında gerçekleştirildi ve programa kurum amirleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

programın akışı:

Konuklar aynı sofrada buluştu; organizasyon yemek, sohbet ve hatıra paylaşımları şeklinde ilerledi. Katılımcılarla yakın ilgi gösterilmesi amaçlanırken, etkinlik boyunca samimi atmosfer sürdürüldü ve konukların talepleri dinlendi.

mesajlar ve vurgular:

Vali Ziya Polat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik programda şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, taleplerini aldı ve vefa duygularını paylaştı. Yetkililer şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağına, gazilerin ise milletin baş tacı olduğuna dikkat çekti.

Etkinlikte "Allah’ımıza Hamd Olsun, Milletimiz Var Olsun" sloganıyla dayanışma ve minnet duygusu öne çıkarıldı. Organizasyonun amacı, aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak, kahraman gazilere duyulan saygıyı ifade etmek ve ailelerin yanında olunduğunu hissettirmekti.

Program, yetkililerin vurguları ve konuklarla yapılan sohbetlerin ardından hatıra paylaşımları ve toplu yemekle son buldu. Düzenlenen etkinlik, şehirde birlik, beraberlik ve vefa mesajlarının güçlendiği bir buluşma olarak değerlendirildi.

KARS’TA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ONURUNA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)