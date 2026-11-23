kartal belediyesinin üç günlük atölye programı çocukları teknolojiyle buluşturdu:

Kartal Belediyesi tarafından 20-22 Kasım tarihlerinde Makine Hangarda düzenlenen Ara Tatil Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Atölyeleri, üç gün boyunca toplam 480 öğrenciyi bir araya getirdi. Etkinlik, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden katılımcılara uygulamalı eğitimler sunarak teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesine imkân sağladı. Program, öğrencilere katılım belgelerinin verildiği sertifika töreniyle son buldu.

farklı yaş gruplarına göre planlanmış eğitim içerikleri:

Etkinliğe ilkokuldan 316, ortaokuldan 149 ve liseden 15 öğrenci katıldı. İçerikler yaş gruplarına göre özelleştirilmiş olup, öğrenciler teorik bilgilerini atölye ortamında uygulayarak kendi projelerini geliştirme fırsatı buldu. Eğitimler; robotik kodlama, üç boyutlu tasarım, elektronik uygulamalar, Raspberry Pi çalışmaları ve uzay bilimleri gibi başlıklarda yoğunlaştı.

robotik ve kodlama atölyelerinde üretim deneyimi:

Programın dikkat çeken bölümleri arasında robotik kodlama atölyeleri yer aldı. Pinoo ile Kodlama, LEGO SPIKE ile Kodlama, LEGO WeDo ile Kodlama ve Scratch ile Kodlama eğitimlerinde öğrenciler yalnızca teknolojiyi kullanmakla kalmayıp aynı zamanda üretici olma deneyimi yaşadı. LEGO SPIKE atölyesinde ilkokul öğrencileri, farklı LEGO parçalarını bir araya getirerek kendi robot tasarımlarını oluşturdu; bu tasarımlara elektronik bileşenler entegre edilip yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldı.

Scratch atölyesinde blok tabanlı programlama yöntemiyle algoritmik düşünme becerileri geliştirildi. Öğrenciler problem çözme, sıralı düşünme ve neden-sonuç ilişkisi kurma yeteneklerini pekiştirirken, kendi projelerini tasarlayıp çalıştırmanın getirdiği motivasyonu deneyimledi.

nasa astrocamp ile uzay ve atmosfer uygulamaları:

Etkinlik kapsamında düzenlenen NASA AstroCamp atölyesinde öğrenciler atmosfer olayları ve bulut oluşumları üzerine uygulamalı eğitim aldı. Katılımcılar öncelikle 12 farklı bulut türünü tanıdı, deneylerle oluşum süreçlerini gözlemledi ve sonrasında pamuk kullanarak kendi üç boyutlu bulut modellerini tasarladı. Atölye sonunda öğrencilere NASA AstroCamp Katılım Belgesi verildi.

yerel yöneticiler ve meslek odası temsilcilerinin katılımı:

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel atölyeleri ziyaret ederek gençlerle sohbet etti ve onların ürettiği robotik ile yazılım projelerini inceledi. Başkan Yüksel, gençlerin hayal gücünün ve üretim enerjisinin Kartal’ın yarınlarına yön vereceğini belirterek belediyenin bilimi ve gençleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Sertifika törenine Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Ali Apaydın, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, İBB ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Merve Emsiz ve Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş katıldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalar tören alanında takdim edildi.

iş birliği ve geleceğe dönük mesajlar:

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, merkezin Kartal Belediyesi ile yapılan ortaklık sonucu çocukları da kapsayan bir bilim merkezine dönüştüğünü hatırlattı ve öğrencilere "Sizler geleceğin mühendislerisiniz" diye seslendi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ise projenin belediye ile Makina Mühendisleri Odası iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurguladı ve çocukların elde ettiği fırsatların önemine dikkat çekti.

Apaydın, ailelere çocuklarının gelişim süreçlerinde yanlarında olmaları çağrısında bulunurken, projede emeği geçenlere teşekkür etti ve ilerleyen süreçte Makine Hangar gibi modern eğitim alanlarının gençlerin ufkunu genişletmeye devam edeceğini ifade etti. Konuşmaların ardından sertifikalarını alan öğrenciler, üç günlük bilim dolu tatil programını tamamladı.

KARTAL BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ARA TATİL BİLİM, MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ, ÜÇ GÜN BOYUNCA ÇOCUKLARI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDU. KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL DE BİLİM VE TEKNOLOJİYE GÖNÜL VEREN GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMADI.