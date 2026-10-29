Kasımda Le Trio Joubran üç şehirde udle buluşacak

Turne takvimi ve bilet bilgileri:

Dünyaca ünlü Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran, kasım ayında Türkiye'de üç konserle sahne alacak. Turnenin ilk günü 6 Kasım tarihinde İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, ikinci gün 7 Kasım tarihinde CSO Ada Ankara'da, kapanış ise 8 Kasım tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Bilet fiyatları şehirler arasında farklılık gösteriyor; İzmir konseri için biletler 900 TL'den, Ankara için 1.000 TL'den, İstanbul için ise 1.250 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Udun tınısından Filistin öyküsüne:

Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran, geleneksel ud ezgilerini çağdaş bestelerle birleştiren enstrümantal performanslarıyla biliniyor. Grup, repertuarında Filistin'in müzikal mirasını ve bölgenin melodik öğelerini ön plana çıkarıyor; sahnede dinleyicilere atmosferik ve kültürel bir deneyim sunuyor.

Türkiye turnesi, hem udun geleneksel tınılarını hem de Joubran kardeşlerin modern düzenlemelerini canlı olarak dinlemek isteyen müzikseverler için fırsat niteliği taşıyor. Konserler, grubun enstrümantal yaklaşımının farklı salon ve izleyici profilleriyle nasıl etkileşim kurduğunu gösterecek performanslar olarak öne çıkıyor.

Le Trio Joubran'ın İzmir, Ankara ve İstanbul konser biletleri satışta olup, ilave bilgiler ve bilet erişimi etkinlik mekanlarının ve resmi satış noktalarının duyurularından takip edilebilir.

DÜNYACA ÜNLÜ FİLİSTİNLİ MÜZİK GRUBU LE TRİO JOUBRAN, KASIM AYINDA TÜRKİYE’DE 3 KONSERLE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK. GRUP, 6 KASIM’DA İZMİR’DE, 7 KASIM’DA ANKARA’DA VE 8 KASIM’DA İSTANBUL’DA SAHNE ALACAK.