Kilis’te güvenli sürüşe dikkat çeken etkinlik

Kilis’te motosiklet ve bisiklet kullanıcılarında kask kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla bir dizi farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Hacı Cümbüş Camii ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında gerçekleştirilen kortej ile başladı ve üniversitedeki tanıtım toplantısıyla devam etti.

Etkinlik detayları:

Kortej yürüyüşünün ardından Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde 'Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve kent protokolü katıldı. Toplantıda alanında uzman isimlerin yer aldığı bir bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi ve katılımcılara güvenli sürüş uygulamaları anlatıldı.

Hedefler ve mesajlar:

Etkinliğin temel hedefi, trafik kazalarında can kayıplarıyla ağır yaralanmaların azaltılması, kask kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması ve toplumda kalıcı bir güvenlik bilinci oluşturulması olarak belirtildi. Organizasyon, görsel kortejle dikkat çekmeyi ve ardından verilen uzman bilgileriyle sürdürülebilir bilinçlenme sağlamayı amaçladı.

KİLİS'TE GÜVENLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜLÜĞÜ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ