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Kastamonu'da caddede tüfekle rastgele ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaraladı

Kastamonu Hepkebirler Mahallesi'nde tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı; olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:09

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu'da caddede tüfekle rastgele ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaraladı

Kastamonu'da caddede tüfekle rastgele ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaraladı

Kastamonu Hepkebirler Mahallesi'nde öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, elindeki tüfekle caddeye koşarak gelen bir kişi etrafa rastgele ateş açtı. Seken saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, saldırgan olarak kaydedilen Y.İ.Ç. isimli şahıs Belediye Caddesi'ne koşarak geldi ve çevreye doğru ateş etmeye başladı. Olay sırasında iş yerleri ve sokaktaki vatandaşlar silah sesleriyle panik yaşadı. Saldırgan, kısa süre sonra kaçtı ve olay yerinin yakınında bekleyen bir otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan vatandaşlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri basına yansıdı. Görüntülerde, şahsın caddede koştuğu, birden fazla kez ateş ettiği ve çevredeki insanların panikle kaçıştığı görülüyor. Kamera kayıtları soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmanın ilerleyişi ve güvenlik güçlerinin açıklamaları beklenecek.

KASTAMONU&#039;DA BİR SALDIRGANIN CADDEDE ETRAFA RASTGELELE ATEŞ AÇARAK 4 KİŞİYİ YARALADIĞI ANLARA AİT...

KASTAMONU'DA BİR SALDIRGANIN CADDEDE ETRAFA RASTGELELE ATEŞ AÇARAK 4 KİŞİYİ YARALADIĞI ANLARA AİT YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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