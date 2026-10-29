Kastamonu’da cumhuriyet coşkusu: komandolar ve sporcular gösterileriyle sahnede

Kastamonu’da 29 Ekim kutlamaları

Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törene yüzlerce vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı; programda hem resmi konuşmalar hem de kültürel ve sportif gösteriler yer aldı.

vali meftun dallı'nın mesajı:

Vali Meftun Dallı, törendeki konuşmasında Cumhuriyet'in milletin egemenliğini tesis ettiği tarihî öneme vurgu yaptı. Milli Mücadele'nin zorlu koşullarına ve Türk milletinin bağımsızlık kararlılığına dikkat çekti; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitler ve gaziler minnetle anıldı ve vatandaşların bayramı kutlandı.

gösterilerde öne çıkan performanslar:

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Hamza Enes Şen ve Şevval Nur Özkan Cumhuriyet temalı şiirlerini seslendirdi. Ardından sırasıyla jimnastik ve halk oyunları gösterileri sergilendi; program, milli sporculardan oluşan taekwondo ekibinin serbest gösterileriyle devam etti.

Programın dikkat çeken diğer bölümü, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personelinin sunduğu yakın dövüş ve komando gösterileri oldu. Komandoların disiplinli ve etkileyici performansı salondakilerden yoğun alkış aldı.

Tören, farklı yaş gruplarından katılımcıların bir araya gelerek Cumhuriyet ruhunu yaşattığı, hem duygusal hem de coşkulu anlara sahne oldu. Etkinlik, katılımcıların bayram tebrikleriyle sonlandı.

KASTAMONU’DA CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİNDE KOMANDOLARIN DÖVÜŞ SANATLARINDAKİ HÜNERLERİYLE SEYİRCİDEN BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI.