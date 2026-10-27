Kastamonu'da evlenen çiftlerin bebeklerine bir yıl süreyle temel ihtiyaç desteği

Proje, evlilik kredisinden yararlanan ailelere bebek desteği sağlıyor

Kastamonu'da hayata geçirilen 'Bir Bebek Bin Bereket' projesi çerçevesinde, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki faizsiz evlilik kredisinden faydalanan çiftlerin doğan çocuklarına bir yıl boyunca temel ihtiyaç desteği verilecek. Proje, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD Kastamonu Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle uygulanacak.

Projenin kapsamı ve amaçları:

Protokol kapsamında kredi kullanarak evlenen ve çocuk sahibi olan ailelere bez, mama gibi malzemelerden oluşan hediye paketi sağlanacak. Hedef, yeni doğan çocukların ilk bir yılındaki temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ailelerin yükünün hafifletilmesi olarak açıklandı. İl protokolü, Vali Meftun Dallı, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ve diğer paydaşlar tarafından imzalandı.

Vali Meftun Dallı, konuşmasında Türkiye'de doğum oranlarının son 15 yılda düştüğünü belirterek devletin aile ve nüfus politikaları çerçevesinde tedbirler alındığını söyledi. Dallı, verilen kredilerle evlenen çiftlerin her doğan çocuğunun bir yıl süresince temel ihtiyaçlarının karşılanmasının toplumda farkındalık yaratacağını vurguladı.

Başvuru ve uygulama detayları:

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, projeyle ilgili verileri paylaştı. Bakanlık koordinasyonunda yayımlanan vizyon belgesi 2024-2028 dönemini kapsıyor; 2025 yılı Aile Yılı, 2026-2035 dönemiyse Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edildi. Bu çerçevede 18 ila 29 yaş arasında evlenen gençlere 250 bin liraye kadar kredi veriliyor. Krediden faydalananların ilk 12 ay içinde çocuk sahibi olmaları halinde kredi ödemesi 12 ay erteleniyor; son 36 ayda ikinci çocuk durumunda ise hibe sıfırlanıyor.

Köksalan, başvuru sürecine ilişkin olarak bu dönemde toplam 501 başvuru geldiğini, bunlardan 250'sinin uygun bulunarak krediyi almaya hak kazandığını ve şu ana kadar 51 ailede çocuğun dünyaya geldiğini söyledi. İmzalanan protokolle MÜSİAD, bir yıl boyunca bu ailelerin yeni doğan çocuklarının bez, mama gibi ihtiyaçlarını karşılayacak paketleri temin edecek. Projenin başlangıçta bir yıllık olarak planlandığı, uygun görülmesi halinde devam ettirilebileceği belirtildi.

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Akif Özmat da kampanyada yer almaktan memnuniyet duyduklarını ve yeni doğan bebeklere katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

KASTAMONU'DA EVLİLİK KREDİSİNDEN FAYDALANAN VE ÇOCUKLARI OLAN ÇİFTLERE BİR YIL BOYUNCA BEZ, MAMA GİBİ TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ SAĞLANACAK.