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Kastamonu'da gece çöken soğuk sürücüleri cam kazımaya zorluyor

Kastamonu'da gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle kar sonrası araç camları buzlandı; sürücüler sabah camları kazıyor ve hareket öncesi ısınıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu'da gece çöken soğuk sürücüleri cam kazımaya zorluyor

soğuk ve karın etkisi:

Kastamonu’da hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına indi. Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı; sürücüler yola çıkmadan önce camlarını temizlemek için mesai harcadı.

sürücülerin sabah rutini:

Çorum’da yaşayan Oğuzhan Demircioğlu, "Kış geldi, havalar soğudu. Pastırma sıcaklığını beklerken kar yağdı. Her sabah arabamızın camlarını temizliyoruz. Ben yüksek bir yerde, Esentepe Mahallesi’nde oturuyorum. Sabahları camlar donuyor. Camları kazıdıktan sonra aracımızı çalıştırıp ısınmasını bekliyoruz. Isınmadan hareket etmiyoruz, dikkat ediyoruz. Motorun bir iki dakika ısınmasını beklemek gerekiyor. Daha sonra yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz" dedi.

KASTAMONU’DA KIŞ MEVSİMİNİN ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE SABAH SAATLERİNDE ARAÇLARIN CAMLARINDA...

KASTAMONU’DA KIŞ MEVSİMİNİN ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE SABAH SAATLERİNDE ARAÇLARIN CAMLARINDA BUZLANMA VE DON OLAYI YAŞANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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