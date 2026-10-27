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Kastamonu'da gençlik programı ile 836 öğrenciye kampüs içi çalışma fırsatı

Kastamonu Üniversitesi ve İŞKUR'un Gençlik Programı, 836 öğrenciye günlük bin 375 lira net ödeme ve 23 Kasım 2026–28 Mayıs 2027 arası çalışma imkanı sunuyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kastamonu'da gençlik programı ile 836 öğrenciye kampüs içi çalışma fırsatı

Gençlik Programı üniversitede başlıyor

Kastamonu Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine kampüs içinde çalışma imkânı sağlamak üzere düzenlendi. Protokol, İŞKUR İl Müdürü Zeynep Demir ile Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Demirbaş arasında imzalandı. Programa ayrılan toplam kontenjan 836 kişi olarak belirlenmiştir.

Programın kapsamı:

Program ile öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazanmaları hedefleniyor. Katılımcılar, üniversitenin belirlediği kampüs, fakülte, meslek yüksekokulu ve diğer birimlerde sürdürülebilir kampüs, altyapı ve bakım, sosyal ve kültürel faaliyetler ile akademik ve idari çalışmalar gibi alanlarda görev alacaklar.

Katılımcılara çalıştıkları her gün için bin 375 lira net ödeme yapılacak. Program süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primleri, programda çalışılan günler üzerinden karşılanacak; ancak emekliliğe yönelik sigorta primi ödenmeyecek. Haftalık çalışma süresi en fazla 22,5 saat ve en fazla 3 gün olacak. Öğrenciler ağır, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ile temizlik işlerinde görevlendirilmeyecekler. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında bir öğrenci toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilecek.

Başvuru koşulları ve tarihleri:

Programa başvurmak isteyen öğrencilerin 18 yaşını tamamlamış ve diğer başvuru şartlarını taşır durumda olmaları gerekiyor. Başvurular, kayıtlı örgün eğitim öğrencileri için açıldı; açık öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ile kaydı dondurulmuş veya pasif durumda olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Öğrenciler başvurularını 1 Kasım Pazar günü saat 23.59a kadar e-Devlet, ALO 170 veya İŞKUR’un internet siteleri üzerinden yapacak. Başvuru ekranında öğrenciler, çalışmak istedikleri kampüs, fakülte, meslek yüksekokulu veya birimi seçmek zorunda olacaklar.

Programa başvuruda hane geliri koşulu bulunuyor. Aynı adreste ikamet edenlerin toplam aylık gelirinin 84 bin 226 lira 50 kuruşu aşması halinde o adreste ikamet eden öğrenciler programa başvuramayacak. Yurt, sığınma evi ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ile mevzuat kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler hane geliri şartından muaf tutuluyor.

Program, 23 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 28 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek şekilde planlandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK, ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI VE DİSİPLİNİ...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK, ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI VE DİSİPLİNİ KAZANMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROGRAMIN PROTOKOLÜ, İŞKUR İL MÜDÜRÜ ZEYNEP DEMİR İLE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERİ DOÇ. DR. İBRAHİM DEMİRBAŞ ARASINDA İMZALANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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