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Kastamonu’da tırla başlayan doğa eğitimi okullara yayıldı

Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Kastamonu merkez ve 9 ilçede 10 binden fazla ilkokul öğrencisine 3D gösterimler ve atölyelerle çevre bilinci aşılıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu’da tırla başlayan doğa eğitimi okullara yayıldı

Kastamonu’da tırla başlayan doğa eğitimi okullara yayıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Kastamonu il merkezi ile 9 ilçede okulları ziyaret ederek ilkokul çağındaki çocuklara orman sevgisi ve çevre bilinci kazandırıyor. Tır; üç boyutlu gösterimler, simülasyon odaları, eğitici oyunlar ve atölye çalışmalarıyla öğrencileri hem eğlendiriyor hem bilgilendiriyor.

etkinlikler ve içerik:

Tır içinde düzenlenen programlarda öğrenciler; üç boyutlu sinema gösterimleri, interaktif oyun alanları ve atölye çalışmalarıyla ormanların önemi konusunda uygulamalı bilgiler alıyor. Ziyaretlerde, içeride bulunan 7 boyutlu simülasyon odası ve kamera sunumları gibi görsel-işitsel araçlar kullanılarak doğa ve orman farkındalığı güçlendiriliyor. Okul bahçelerinde kurulan etkinlik alanlarında çocuklar hem oyun oynuyor hem de doğayla ilgili temel bilgiler öğreniyor.

süre, katılım ve özel etkinlikler:

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Yeşil Vatan Tırı bölgeye 9 gün süreyle tahsis edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, il merkezi ve ilçelerde yaklaşık 10 binden fazla öğrencinin tırı ziyaret ettiğini bildiriyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Araç ilçesinin İhsanlı köyünde düzenlenen etkinlikte çocuklara pamuk şeker, atkı, bere, boyama kitabı ve balon gibi hediyeler verildi; ardından oyun alanlarında çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, tırın öncelikle ilçelerden başlayarak ilkokul çağındaki çocuklara orman sevgisi aşılamayı, toprağa temas ettirmeyi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermeyi amaçladığını belirtti. Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise tırda sunulan animasyonlar, bilgilendirici videolar ve görseller aracılığıyla geleceğe bırakılacak ormanlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını, bunun orman yangınlarıyla mücadele ve önleme açısından da katkı sağlayacağını vurguladı.

Etkinliklere katılan öğrenciler arasında yer alan Elif Teke, 'Fidan diktik, resim yaptık. Boya yapıp, yemek yedik. Buraya arkadaşlarımla servisle geldik, çok eğlendim, çok güzeldi' diyerek deneyimini anlattı.

ÇOCUKLAR, TIRIN ÖNÜNDE KURULAN OYUN ALANLARINDA ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERDE BULUNARAK HEM ÖĞRENDİ HEM...

ÇOCUKLAR, TIRIN ÖNÜNDE KURULAN OYUN ALANLARINDA ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERDE BULUNARAK HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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