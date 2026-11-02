Kastamonu'nun siyez buğdayı ve kokulu üzümü uluslararası kongrede gastronomi ve kırsal kalkınmayı örnekledi

Kastamonu ürünleri uluslararası platformda tanıtıldı

Kastamonu Üniversitesi, Konya'da düzenlenen 5. Uluslararası Sürdürülebilir Ekolojik Tarım Kongresi (ICSEA 2026) kapsamında, bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinden İhsangazi siyez buğdayı ile yörede yetişen kokulu üzümün gastronomi ve kırsal kalkınma potansiyelini uluslararası akademiye taşıdı. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğindeki kongreye 25 ülkeden akademisyen ve araştırmacı katıldı.

Sunumlar ve saha tanıtımı:

Kastamonu Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, kongrede iki ayrı bilimsel sunum gerçekleştirdi. Birinci sunumunda "İhsangazi Siyez Buğdayının Özellikleri, Sağlık Üzerine Etkileri, Gastronomi Ürün Çeşitlendirilmesi ve Kırsal Kalkınmaya Etkileri" başlığıyla siyezin besinsel niteliklerini, üretim süreçlerini ve gastronomideki kullanım alanlarını ele aldı. Haberal, siyez buğdayının yalnızca hammadde olarak değil, katma değeri yüksek ürünler şeklinde değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kongre alanında kurulan özel tanıtım standında ise İhsangazi siyez buğdayı ve kokulu üzümden elde edilen yöresel ürünler, özel ambalajlarıyla sergilendi. Standı ziyaret eden akademisyen ve konuklara düzenlenen tadım etkinlikleriyle ürünlerin tat ve aroma profilleri doğrudan deneyimlettirildi.

Kokulu üzümün gastronomideki yeri:

Haberal'ın ikinci sunumu "Kastamonu Mikroklimasında Kokulu Üzüm: Gastronomi Ürün Geliştirme Stratejileri ve Bölgesel Ekonomiye Entegrasyonu" başlığını taşıdı. Sunumda, bölgenin mikroikliminde yetişen üzümün aromatik özellikleri ve antioksidan kapasitesi öne çıkarıldı. Haberal, bu üründen şıra, doğal meyve suyu, sirke, marmelat ve çeşitli gastronomi ürünleri geliştirilebileceğini belirtti.

Sunumlarda öne çıkan vurgu, yerel tarımsal mirasın korunarak ekonomik değere dönüştürülmesi oldu. Haberal, üreticilerin gıda sanayisi ve turizm aktörleriyle iş birliği kurmasının, bölge için sürdürülebilir bir kırsal kalkınma modeli oluşturacağı görüşünü paylaştı.

Tanıtım kapsamında sergilenen ürünlerde kullanılan özel ambalajlama ve tadım oturumları, uluslararası katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı; birçok akademisyen ürünlerin gastronomi eğitiminde ve yerel ticarileşmede kullanılabileceğini belirtti.

Kongrede ele alınan diğer konular ve uluslararası katılım:

ICSEA 2026'da iklim değişikliği, habitat kaybı, sürdürülebilir gıda üretimi gibi başlıkların yanı sıra mikotoksinlerle mücadele, tıbbi ve aromatik bitkiler, toprak verimliliği, biyolojik mücadele ve kırsal kalkınma konuları da tartışıldı. Akdeniz Havzası Tarımsal Araştırma Programı (PRIMA) temsilcilerinin de katıldığı kongrede Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Mısır, Fransa, Portekiz, Almanya, Pakistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden araştırmacılar yer aldı.

Haberal ve Kastamonu temsilcilerinin kongredeki çalışmaları, bölgesel ürünlerin bilimsel temellere dayandırılarak gastronomi ile buluşturulmasının ve böylece kırsal ekonomiye yeni gelir kaynakları kazandırılmasının örneğini sundu.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, KONYA’DA 25 ÜLKEDEN AKADEMİSYENLERİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK TARIM KONGRESİNE YER ALDI.