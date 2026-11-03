Kavaklıdere cennet hurmasını kutluyor: üç gün sürecek festival başlıyor

Kavaklıdere'de cennet hurması haftası başlıyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenecek Cennet Elması Festivali, 6-8 Kasım tarihlerinde Kavaklıdere Meydanı'nda üç gün sürecek etkinliklerle gerçekleştirilecek. Festivalin temel hedefi, bölgenin önemli tarımsal ürünü olan cennet hurmasının tanıtımını yapmak ve üretiminin bölge ekonomisine katkısını görünür kılmaktır.

Program ve sanatçılar:

Festivalin açılış günü olan 6 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Halit Yıldız ile Deniz Yıldız sahne alacak. 7 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Aslı Güngör, 8 Kasım Pazar günü saat 20.00'de ise Reyhan Karaca konser verecek. Etkinlik programı konserlerin yanı sıra yarışmalar, tanıtım stantları ve yöresel sunumlarla zenginleştirilecek.

Amaç, organizasyon ve ulaşım:

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu festivalin düzenlenme amacını şöyle açıkladı: 'Belediyelerin görevleri arasında bulunan sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında, belediyemizin yöresel ürünlerimizi tanıtmak, tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmak gibi görevleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda Kavaklıdere Cennet Elması Festivali’ni düzenliyoruz.'

Katılımı kolaylaştırmak için Alaşehir Belediyesi, festival süresince servis hizmeti sağlayacak; üç gün boyunca saat 18.00'den itibaren Alaşehir Zabıta Müdürlüğü önünden Kavaklıdere Meydanı'na servis araçları kaldırılacak. Festival; cennet hurmasının tanıtılması, yöresel değerlerin yaşatılması ve bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanması amaçları doğrultusunda üreticilerle ziyaretçiler arasında köprü kurmayı hedefliyor.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI KAVAKLIDERE MAHALLESİ’NDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENECEK CENNET ELMASI FESTİVALİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI.