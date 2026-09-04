Kavşağın tehlikeli anı: Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 4 yaralı

kaza ayrıntıları:

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde saat 16.15 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 LN 5520 plakalı otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilin sürücüsü E.Ö. ile otobüste bulunan yolculardan 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İETT otobüsü sürücüsü E.K., trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce sağlık kuruluşuna götürüldü, daha sonra ifadesi için emniyete yönlendirildi.

görüntülerdeki anlar:

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerası ile otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dört yol ağzından ilerleyen İETT otobüsüne yolun sol tarafından gelen otomobilin çarpma anı net biçimde görülüyor. Kameralar, çarpışmanın ardından araçların konumunu ve kaza sonrası ekiplerin müdahalesini kayıt altına aldı.

emniyet ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme kapsamında kazanın oluş nedenine dair çalışmalar sürüyor. Yetkililer, görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinden olayın seyrini belirlemeye çalışıyor.

Önemli not: Yaralıların sağlık durumuna ve soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamalar emniyet ve sağlık kurumu yetkililerinden gelecek bilgileriyle netleşecek.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.