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Kavşaklarda sürekli bakım: 270 noktada sinyalizasyon ekipleri sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 270 sinyalizasyon kavşağında düzenli bakım, temizlik ve hızlı arıza müdahalesiyle trafik güvenliğini sağlıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Kavşaklarda sürekli bakım: 270 noktada sinyalizasyon ekipleri sahada

Kocaeli'de sinyalizasyon çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik güvenliği ve akış konforunu korumak amacıyla sinyalizasyon sistemlerini yakından takip ediyor. Yapılan koordineli çalışmalarla kavşaklardaki ışıklandırma ve kontrol ekipmanlarının işlevselliği korunurken, sürücülerin ve yayaların güvenli hareket etmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, günlük ulaşımda olası aksaklıkların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Periyodik bakım ve temizlik:

Şehir genelinde uygulanan periyodik bakım ve temizlik faaliyetleriyle sinyalizasyon cihazlarının ömrü ve performansı artırılıyor. Ekipler düzenli kontroller yaparak sensör, lamba ve bağlantı noktalarını kontrol ediyor; gerektiğinde temizlik ve ayar işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu rutin müdahaleler sayesinde sistemlerin işlevselliği korunuyor ve küçük arızaların büyümesi engelleniyor.

Anlık arıza müdahalesi:

Büyükşehir ekipleri, kent genelinde bulunan 270 sinyalizasyon kavşağı için anlık arızalara hızlı müdahale gerçekleştiriyor. Oluşan teknik problemlere kısa sürede müdahale edilerek trafik akışının sürekliliği destekleniyor; özellikle yoğun kullanılan kavşaklarda yapılan çalışmalarla olası tıkanıklıklar ve riskler minimize ediliyor. Bu sayede vatandaşlar ulaşım noktalarına daha güvenli ve konforlu şekilde erişebiliyor.

Sonuç olarak, devam eden bakım, temizlik ve hızlı onarım uygulamaları Kocaeli'de trafik yönetiminin güvenilirliğini artırıyor ve günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN TRAFİKTE GÜVENLİ VE KONFORLU YOLCULUK YAPABİLMESİ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN TRAFİKTE GÜVENLİ VE KONFORLU YOLCULUK YAPABİLMESİ İÇİN KENT GENELİNDEKİ SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR. 270 KAVŞAKTA SÜRDÜRÜLEN DÜZENLİ BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ YANI SIRA MEYDANA GELEN TEKNİK ARIZALAR DA EKİPLER TARAFINDAN KISA SÜREDE GİDERİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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