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Kavşakta çarpışma: İskenderun'da iki sürücü yaralandı

İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi'nde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma: İskenderun'da iki sürücü yaralandı

Kazanın özeti

İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu araçların sürücüleri yaralandı.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Kaza sonrası olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yaralı sürücüleri araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastanede tedavi altına alındılar.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde yapılan çalışmaları sürdürüyor.

HATAY’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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