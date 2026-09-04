Kavşakta çarpışma: İskenderun'da iki sürücü yaralandı

Kazanın özeti

İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu araçların sürücüleri yaralandı.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Kaza sonrası olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yaralı sürücüleri araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastanede tedavi altına alındılar.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde yapılan çalışmaları sürdürüyor.

HATAY’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.