Kavşakta zincirleme çarpışma: arka camdaki ifade dikkatleri topladı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay, Manavgat istikametinden Side yönüne seyir halinde olan sürücülerin Yavuz Sultan Selim Bulvarı ışıklı kavşağını geçmesinin ardından başladı.

Kazaya karışan araçlar ve sıra:

Edinilen bilgiye göre ilk darbe, Burcu H. P. yönetimindeki 07 AST 560 plakalı otomobilin, aynı yönde ilerleyen İdris A. idaresindeki 07 BUB 299 plakalı araca çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç sıra ile Emrah K. yönetimindeki 07 CJS 589, daha sonra Ersoy Ü. idaresindeki 06 DR 7070, ardından Remzi G.'nin kullandığı 32 DJ 297 ve son olarak Ercan E. idaresindeki 07 YGY 70 plakalı araçlara çarptı. Zincirleme etkiyle toplamda 6 araç kaza sahasında hasar gördü.

Trafik, hasar ve dikkat çeken detay:

Kazaya karışan otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluşurken, olay yerinde görev yapan ekiplerin kaza tespit tutanakları ve araçların çekicilerle kaldırılması işlemleri trafiği etkiledi. Kemer Bulvarı'nda ulaşım, çekici işlemleri ve tespit çalışmalarının uzaması nedeniyle uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Olayın araç kamerasına yansıyan görüntülerinde can kaybı veya yaralanma olmaması öne çıkarken, kazaya karışan otomobillerden birinin arka camında yer alan "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı" ifadesi sosyal medyada ve sahada görenlerin dikkatini çekti. Bu tür zincirleme kazalarda, kavşak geçişlerinde hız kontrolü ve takip mesafesinin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI. ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASARIN OLUŞTUĞU KAZA, ARAÇ KAMERASINA YANSIRKEN, KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİNİN ARKA CAMINDA BULUNAN "KAZA YAPMIŞ ŞOFÖRÜN DEDİĞİ GİBİ BİR ANDA KARŞIMA ÇIKTI" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ.