Kayapınar Fırat Bulvarı'nda akraba çatışması

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, Fırat Bulvarı'na araçlarıyla gelen akraba aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay sırasında taraflar arasında silahların da kullanıldığı aktarıldı.

Olayın gelişimi:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada, haberlerde belirtildiği üzere 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere nakledildi.

Hasar ve müdahale:

Kavga esnasında, ailelere ait olduğu öğrenilen 4 otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve güvenlik önlemleri alındı; kavganın çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE AKRABA AİLELER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI, OLAYDA 4 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ.