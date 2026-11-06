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Kayapınar'da meyveler yola saçıldı: Tofaş ile kamyonet çarpıştı

Kayapınar'da Tofaş otomobilin sebze-meyve yüklü kamyonetle çarpışması sonucu kamyonetteki yük yola savruldu, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayapınar'da meyveler yola saçıldı: Tofaş ile kamyonet çarpıştı

Olayın özeti:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde seyir halindeki Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen sebze ve meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki meyve ve sebzeler yola döküldü ve çevrede kısa süreli görüntü kargaşası oluştu.

Kaza ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 2 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı bilgi yetkililerce açıklanmadı.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle olay bölgesinde ekiplerin çalışmaları sürerken, dökülen yükün kaldırılmasına yönelik müdahaleler yapıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş şeklinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL AYNI YÖNDE İLERLEYEN MEYVE YÜKLÜ KAMYONETLE ÇARPIŞTI....

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL AYNI YÖNDE İLERLEYEN MEYVE YÜKLÜ KAMYONETLE ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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