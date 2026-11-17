Kaymakam Erkan Atam kutlubeyler köyünde aileyi ziyaret etti

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kutlubeyler köyünde ikamet eden İsmail Daşdemir ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Atam, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyarette kimler yer aldı:

Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ayhan Istık ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman de eşlik etti. Yetkililer aileyle görüşerek iletilen talepleri not aldı.

Değerlendirme ve takip:

Kaymakam Atam, aileden gelen talepler üzerine gerekli değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, yerel yönetimin vatandaşlarla doğrudan temasını sürdürme ve ihtiyaçları yerinde görme amacı taşıdı.

KAYMAKAM ATAM’DAN KUTLUBEYLER KÖYÜNDE AİLE ZİYARETİ