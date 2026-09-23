Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen okullarda eğitim ve ihtiyaçları yerinde inceledi

kaymakam eğitim kurumlarını yerinde inceledi

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçede eğitim veren Örencik İlkokulu, Kemer HES İlkokulu ve Ortaokulu ile Kızılca İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaretlerde okulların fiziki durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin gereksinimleri hakkında bilgi alındı.

okul yöneticileriyle yapılan değerlendirme:

Kaymakam Sözen, okul yöneticilerinden okulların mevcut durumu, yürütülen projeler ve karşılaşılan ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde öğretim programlarının uygulanışı, kaynak ve donanım eksiklikleri ile öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Yetkililer, eğitim ortamlarının güçlendirilmesi için devam eden ve planlanan adımları aktardı.

öğrenciler ve öğretmenlerle iletişim:

Program kapsamında Sözen, öğretmenlerle bir süre sohbet ederek eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde onların eğitim hayatına ilişkin beklentileri ve günlük okula ilişkin izlenimleri alındı. Sözen, öğrencilerin ihtiyaçlarının takip edilmesinin önemine vurgu yaptı ve ilgili birimlerle koordinasyonun süreceğini belirtti.

Ziyaretler, eğitim kalitesinin ve öğrenci destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerle sonlandı; Kaymakamlığın önümüzdeki dönemde de okullarla yakın iletişimi sürdüreceği ifade edildi.

BOZDOĞAN KAYMAKAMI HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN, İLÇEDE EĞİTİM VEREN ÖRENCİK İLKOKULU, KEMER HES İLKOKULU VE ORTAOKULU İLE KIZILCA İLKOKULUNU ZİYARET ETTİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLERDE OKULLARIN GENEL DURUMU VE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.