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Kaymakam İlhan Abay Arzular Mahallesi'nde talepleri yerinde dinledi

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Arzular Mahallesi'ni ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla görüşüp yürütülen çalışmaları ve yerel ihtiyaçları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kaymakam İlhan Abay Arzular Mahallesi'nde talepleri yerinde dinledi

İlhan Abay'ın Arzular Mahallesi ziyareti

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, ilçe genelindeki mahalle ziyaretleri kapsamında Arzular Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Abay, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin genel durumu hakkında bilgi aldı ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin kapsamı:

Görüşmede mahallede devam eden hizmetler, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların öncelikli talepleri ele alındı. Kaymakam Abay, kamu hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi için ihtiyaçların sahada tespit edilmesinin ve halkla doğrudan iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim:

Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde günlük yaşamı etkileyen konular konuşuldu; muhtar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kaymakam Abay'a teşekkür etti. Ziyaret, yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve taleplerin hızlı biçimde değerlendirilmesini amaçladı.

İNCİRLİOVA KAYMAKAMI İLHAN ABAY, ARZULAR MAHALLESİ’Nİ ZİYARET EDEREK MAHALLE MUHTARI VE...

İNCİRLİOVA KAYMAKAMI İLHAN ABAY, ARZULAR MAHALLESİ’Nİ ZİYARET EDEREK MAHALLE MUHTARI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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