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Kaymakam Sözen'den din görevlilerine köprü rolü vurgusu

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Kasım personel toplantısında din görevlilerinin devlet ile vatandaş arasında köprü ve kanaat önderi olduklarını söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaymakam Sözen'den din görevlilerine köprü rolü vurgusu

Toplantıda öne çıkanlar:

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı'nda din görevlileriyle buluştu. Toplantı, Bahattin Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli de toplantıya katıldı.

Sözen'in mesajı:

Kaymakam Sözen, konuşmasında imam ve diğer din görevlilerinin yalnızca ibadet ve dini hizmetlerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda mahallelerinde önemli kanaat önderleri olduklarını vurguladı. Sözen, "Bulunduğunuz yerlerde devlet ile vatandaş arasında köprü görevi görüyorsunuz" sözleriyle din görevlilerinin iletişim ve güven inşasındaki rolüne dikkat çekti.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda din görevlilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve güncel konuların değerlendirilmesi amaçlandı. Katılımcılar; hizmetlerin etkin yürütülmesi, motivasyonların artırılması ve idari-mesleki konularda bilgi paylaşımı gibi başlıkları ele aldı.

Ayrıca, personele Diyanet İşleri Başkanlığı ile diğer kamu kurumlarından gelen güncel yazılar ve duyurular hakkında bilgilendirme yapıldı. Kasım ayı personel toplantısı, din hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerle tamamlandı.

KAYMAKAM SÖZEN DİN GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU

KAYMAKAM SÖZEN DİN GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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