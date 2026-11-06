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Kaymakamın köy turunda çalışmalar ve talepler masaya yatırıldı

Neslihan Kısa Duman, Ortaköy ve Karahüseyin köylerinde vatandaşlarla buluştu; belde başkanları ve Tercan Sulama Birliği ile çalışma ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 07:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaymakamın köy turunda çalışmalar ve talepler masaya yatırıldı

Kaymakamın saha ziyaretleri

İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Tercan ilçesine bağlı Ortaköy ve Karahüseyin köylerini ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Duman, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Köy ziyaretlerinde alınan notlar:

Ziyaretlerde öncelikli olarak altyapı, tarımsal ihtiyaçlar ve yerel hizmet talepleri konuşuldu. Kaymakam Duman, vatandaşların dile getirdiği konuların kayıt altına alındığını ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacağını belirtti.

Kurum temsilcileriyle değerlendirme:

Ziyaret programı kapsamında Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici ve Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ile bir araya gelen Duman, daha sonra Tercan Sulama Birliği Başkanı Muhammet Taştan Dumlu'yu makamında ziyaret etti. Toplantılarda ilçede yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, İLÇEYE BAĞLI ORTAKÖY VE KARAHÜSEYİN KÖYLERİNİ ZİYARET EDEREK...

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, İLÇEYE BAĞLI ORTAKÖY VE KARAHÜSEYİN KÖYLERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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