Kaynarca'da barınaktaki ölümler tespit edildi:

Kaynarca Belediyesine ait Hayvan Toplama İstasyonunda, haberlerin ardından başlatılan incelemelerde 20 hayvanın öldüğü belirlendi. Konu üzerine ilgili kurumlar bölgeye giderek yerinde inceleme yaptı.

İstasyonda ölümlerin gözlemlenmesi ve haberleşmenin ardından Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü süreci devraldı ve olayın kaynağına ilişkin değerlendirmeler yürütüldü.

Soruşturma ve idari süreç:

Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiası üzerine, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Kaynarca Belediyesi personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca Sakarya Valiliği açıklamasına göre, ölen her bir hayvan için belediyeye idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemler Kaynarca Kaymakamlığınca başlatıldı.

Yetkililerin bilgilendirmesi:

Sakarya Valiliği, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı ve yürütülen adli ve idari işlemler hakkında temel bilgileri paylaştı. Soruşturmanın devam ettiği ve ilgili kurumların görevlerini yerine getirdiği belirtildi.

KAYNARCA İLÇESİNDE BELEDİYEYE AİT HAYVAN TOPLAMA İSTASYONUNDA 20 HAYVANIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 3 BELEDİYE PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI.