Kaynaşlılı lise öğrencileri üniversite yaşamının kapılarını araladı

Kaynaşlılı öğrenciler Düzce Üniversitesi'ni gezdi

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, üniversite yaşamını yakından tanımak ve bölüm tercihlerini destekleyecek bilgiler edinmek amacıyla Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti. Programa 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile dil sınıfında eğitim gören öğrenciler katıldı.

hazırlık eğitimi ve yabancı dilin rolü:

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen hazırlık programları hakkında bilgi aldı. İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Bilgisayar Mühendisliği ve İngilizce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi bazı bölümlerde hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu, diğer birçok lisans programında ise isteğe bağlı İngilizce eğitimi imkânının bulunduğu aktarıldı.

Sunumlarda yabancı dilin uluslararası staj ve iş fırsatlarını artırdığı vurgulandı. Öğrenciler ayrıca üniversitedeki öğrenci kulüpleri, sosyal ve kampüs imkânları hakkında bilgi alarak öğrenim yaşamına dair somut fikirler edindi.

fakülteler, bölümler ve mezunların istihdamı:

Gezide Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi birimler gezildi; Eğitim Fakültesi’nin 8 bölümden oluştuğu ve fakültenin eğitim ile sosyal imkânlarının tanıtıldığı belirtildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi ziyaretinde mezunların çalışma alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, mezunların yaklaşık yüzde 95inin kamuda görev aldığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar, sosyal hizmet merkezleri, huzurevleri, çocukevleri ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) gibi kurumların mezunlar için önemli istihdam alanları olduğu paylaşıldı.

Programda ayrıca Dikey Geçiş Sınavı hakkında genel bilgiler verildi ve öğrencilere meslek tercihlerini ilgi ve yeteneklerine göre yapmaları, karar vermeden önce bölümleri ayrıntılı şekilde araştırmaları tavsiye edildi.

Üniversite gezisi, öğrencilerin akademik hedeflerini netleştirmelerine ve yükseköğretim sürecine dair beklentilerini somutlaştırmalarına yardımcı olacak bilgilendirmelerle sonlandı.

KAYNAŞLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, GELECEK HEDEFLERİNİ ŞEKİLLENDİRMEK VE ÜNİVERSİTE YAŞAMINI TANIMAK AMACIYLA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’Nİ GEZDİ.