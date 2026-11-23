Kayseri Atletikspor evinde farklı kazanıp liderliğini pekiştirdi

TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta lider konumundaki Kayseri Atletikspor, Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Malatya temsilcisi Nicer Hotel'i üç sette mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Karşılaşma 3-0 sona ererken set skorları rakamlarla belirgin bir üstünlüğü gösterdi.

maç özeti:

Maçın ilk setinde Kayseri Atletikspor erken ritmini buldu ve seti 25-12 alarak üstünlüğünü kurdu. İkinci sette Nicer Hotel daha dirençli bir oyun sergiledi, çekişmeli geçen bölümler oldu ancak ev sahibi seti 25-21 ile hanesine yazdırdı. Son sette Kayseri tekrar kontrolü ele alarak rakibine sadece 11 sayı şansı verip seti 25-11 tamamladı.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Saliha Köse, M.Şeyda Gürgen.

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Esra Çevik, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Rabia, Nehir Tezcan, Elif Su DElibaş, Deniz, Lara Baytek.

Malatya Nicer Hotel: Ecem, Yaren, Selinay, Ebrar, Ezgi, Begüm, Şule, Yaren, Hatice Nur, Betül.

Bu sonuçla Kayseri Atletikspor, grup liderliğini koruyarak sezon içindeki istikrarını sürdürdü.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİG 15. GRUP LİDERİ KAYSERİ ATLETİKSPOR, EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA MALATYA EKİBİ NİCER HOTEL’İ 3-0 YENEREK HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATARAK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ.